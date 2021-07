Ponte Valleceppi, investito mentre va in bici: muore a 11 anni

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di venerdì a Ponte Valleceppi (Perugia), in del Casciolano all’altezza dell’incrocio con via Barcaccia. Un ragazzino di appena 11 anni della zona (precedentemente era stata erroneamente indicata l’età di 15 anni, ndR) – N.Z. le sue iniziali – ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone per il trasporto dei surgelati condotto da un 35enne, anche lui del posto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il bambino è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 di Perugia ma, purtroppo, è giunto al ‘Santa Maria della Misericordia’ quando era già deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine e della procura del capoluogo, volte a ricostruire la dinamica del grave sinistro ed eventuali responsabilità. La notizia ha destato profonda commozione nel Perugino. Il giovane che lo ha investito è stato il primo a prestare i soccorsi ed è sempre rimasto lì, durante i rilievi, in stato di shock, sconvolto e in lacrime per quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’11enne potrebbe essere caduto con la propria bici e proprio in quel momento travolto dal mezzo da lavoro: un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Articolo in aggiornamento

I RILIEVI DELLA POLIZIA LOCALE – VIDEO