Porano, anziana trovata morta in casa: era positiva al Covid

Intervento dei vigili del fuoco di Orvieto e del 118, martedì mattina in un’abitazione a Porano. All’interno, purtroppo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna anziana, mentre il marito è stato preso in cura dagli operatori sanitari del 118. Entrambi i coniugi erano positivi al Covid.

I soccorsi

L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione: i due coniugi non rispondevano da qualche ora. Una volta sul posto la squadra dei vigili del fuoco, così come quella dei sanitari del 118, sono entrate in casa munite, come sempre, di tutti i dispositivi di sicurezza anti-Covid. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.