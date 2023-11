Porta a scuola una pistola da softair e ‘minaccia’ insegnanti e personale: denunciato studente minorenne

Si è presentato a scuola – era la mattina dello scorso 31 ottobre – con una pistola da softair priva del tappo rosso. E non solo: l’avrebbe mostrata con tono minaccioso anche ad insegnanti e collaboratori scolastici. A riferire l’accaduto, che riguarda un minorenne che frequenta un istituto superiore della provincia di Terni, è una nota del comando provinciale dei carabinieri. Il ragazzo è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribuale per i minorenni di Perugia per porto di armi e oggetti atti ad offendere. «Il ragazzo – spiega l’Arma ternana – ha pensato bene non solo di portare con sé a scuola una pistola da softair, perfetta riproduzione di un’arma vera e priva del ‘tappo rosso’, ma anche di mostrarla con tono minaccioso ad insegnanti e collaboratori scolastici». Il dirigente scolastico ha subito allertato i carabinieri che, oltre a sequestrare l’arma, hanno informato dell’accaduto i genitori del ragazzo, a cui è stato riaffidato.

