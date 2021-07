Positivo all’alcol test, rifiuta la prova di controllo: denunciato

Ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro un’altra che procedeva nell’opposto senso di marcia. La donna – una 24enne di Trestina (Città di Castello) – è stata soccorsa da 118 e carabinieri del locale comando stazione ma pure controllata. E dagli accertamenti è emerso che aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al massimo (0,50 g/l) consentito dal Codice della strada. Per questo è stata denunciata a piede libero e nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida. Il fatto è accaduto durante il weekend appena trascorso.

Prima l’ok e poi il rifiuto

Sempre nel Tifernate e sempre durante il fine settimana, i militari del Nor hanno denunciato un 27enne di Città di Castello per aver rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Fermato alla guida della propria auto, il giovane ha prima accettato di sottoporsi al controllo – risultando con un tasso alcolemico triplo rispetto al massimo di legge – e poi, invece, ha rifiutato il test di conferma che è necessario per dare validità alla prova. Per il 27enne è scattato anche il ritiro della patente.