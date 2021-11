‘Posta serale’ alla beccaccia con fucile modificato: denunciato

Nei giorni scorsi, nelle campagne di Lisciano Niccone, i carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno hanno sorpreso un 58enne della zona, intento a praticare la posta serale alla beccaccia. «Il bracconiere – riferisce una nota dei carabinieri forestali – alla vista dei militari si dava alla fuga ma veniva inseguito e raggiunto in mezzo ai campi. Trovato in possesso di un fucile modificato, cosiddetto ‘stamponato’, in grado di contenere ben 11 cartucce (8 in più del consentito)».

Denuncia e sanzioni

«Negli accertamenti successivi – prosegue l’Arma – veniva poi trovato un ulteriore fucile carico con 5 colpi, lasciato all’interno della sua autovettura aperta e incustodita: l’ipotesi è che sia stato presente un complice, datosi poi alla fuga. Le armi sono state sequestrate e il 58enne, denunciato alla procura della Repubblica, rischia ora una condanna penale per omessa custodia di arma e caccia con mezzi non consentiti. Ritirata in via cautelare la licenza di caccia e tutte le armi in suo possesso, comminate inoltre sanzioni amministrative per 354 euro».

La ‘posta serale’ alla beccaccia

«L’Arma dei carabinieri, nella sua azione di contrasto al bracconaggio – osservano i forestali – pone particolare attenzione per reprimere la cosiddetta posta serale alla beccaccia’, pratica illegale nei confronti di una specie particolarmente vulnerabile perché negli orari crepuscolari effettua i suoi spostamenti per raggiungere luoghi di pastura. Tale pratica è espressamente vietata dalla normativa e sanzionata».