A Ferentillo, nel borgo di Precetto, c’è chi esprime un certo disappunto per i segni sulla pavimentazione in pietra su cui sono rimaste, in alcuni punti, tracce di cera, presumibilmente legata ai recenti eventi storici e culturali che si sono tenuti nel borgo. «Dopo le segnalazioni dirette alle autorità per la pulizia di erbacce e dei bisogni dei cani, lasciati da padroni incivili – scrivono -, rimarchiamo ora la presenza di queste macchie di cera che impattano anche sui turisti che da qui passano per visitare il museo delle mummie, la chiesa di Santo Stefano e la rocca duecentesca di Sacrato». Da qui la richiesta «a chi di competenza, di provvedere al più presto a ripulire e ridare dignità al borgo rinascimentale, uno dei più importanti del comprensorio».