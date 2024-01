Preci e Norcia: medico in pensione. Usl2: «Servizio di assistenza assicurato»

Novità dalla Usl Umbria 2 circa l’assistenza medica di base a Preci e Norcia. L’azienda sanitaria fa sapere che «in considerazione dell’ormai prossimo pensionamento, previsto mercoledì 31 gennaio, del medico di medicina generale dottoressa Anna Camilli, con ambulatorio principale a Preci e ambulatorio secondario a Norcia, sono state attivate da diversi mesi tutte le misure per garantire la continuità del servizio di assistenza primaria che verrà comunque assicurata a decorrere dal 1° febbraio 2024. Giovedì 25 gennaio – spiega la Usl2 – scadono i termini dell’avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico provvisorio nel ruolo unico di assistenza primaria di cui è stata data ampia diffusione coinvolgendo anche gli Ordini provinciali dei medici di Perugia e Terni e le organizzazioni sindacali di categoria. Il giorno successivo, venerdì 26 gennaio, si avrà un quadro chiaro e definito per assumere le conseguenti determinazioni finalizzate ad assicurare, ai cittadini di Preci e Norcia, l’assistenza sanitaria primaria a partire da giovedì 1° febbraio. Pertanto ciascun interessato potrà recarsi presso i punti Cup a partire dal 29 gennaio».

