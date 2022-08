Preci, muore a 19 anni durante passeggiata

Morire a soli 19 anni durante una passeggiata in un sentiero boschivo. La tragedia a Preci nella giornata di venerdì: a perdere la vita un giovane turista olandese che si trovava in Valnerina per trascorrere un periodo di vacanze insieme alla famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Norcia e, dopo i primi accertamenti, si propende verso l’ipotesi di un malore fatale. Per gli operatori sanitari del 118 non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso; è stata tuttavia disposta l’autopsia da parte del magistrato. Il ragazzo era ospite insieme ai familiari in una struttura ricettiva della zona.

