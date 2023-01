Precipita dalla finestra mentre fa le pulizie: muore operaio 56enne

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì, intorno alle ore 10.30 a San Mariano di Corciano (Perugia), in una palazzina di via Settembrini, zona Girasole. Un operaio 56enne di nazionalità italiana – Roberto Raspati, originario di Magione – dipendente della ditta privata di pulizie Essepiservice, è morto mentre stava lavorando all’interno dell’edificio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava pulendo una delle finestre presenti sulle scale della palazzina quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato in una sorta di cortile esterno. Un volo di circa cinque metri che si è rivelato purtroppo fatale: i soccorritori del 118, allertati da un residente che ha sentito un colpo e poi le urla, hanno provato a salvargli la vita ma inutilmente. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco di Perugia, che hanno recuperato il corpo senza vita del 56enne, gli agenti della squadra Volante e il personale della polizia Scientifica della questura di Perugia, unitamente al medico legale di turno e al personale della Usl Umbria 1. Scontata l’indagine della procura perugia, informata dell’accaduto, che procederà disponendo l’autopsia sulla salma dell’operaio, anche per valutare se sia stato colpito o meno da un malore. Sotto la lente anche tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo in aggiornamento

