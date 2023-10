Precipita per dieci metri mentre tinteggia il tetto di un’azienda: muore 57enne

Articolo in aggiornamento

Tragico incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 13, presso un’azienda del settore costruzioni a Mantignana, nel territorio comunale di Corciano. La vittima – riferisce la questura di Perugia in una nota – è un uomo di 57 anni di nazionalità italiana. «Sul posto – spiega la polizia di Stato – gli agenti hanno appreso che l’uomo, mentre era intento ad effettuare dei lavori di tinteggiatura sul tetto di un’azienda, per cause ancora da chiarire è precipitato al suolo da un’altezza di circa dieci metri. Il 57enne, nonostante sia stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 (e, prima di loro, dai colleghi di lavoro, ndR) è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate». Oltre alla polizia, sono intervenuti il pubblico ministero di turno e il personale dell’ufficio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1. «Sono in corso approfondimenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’evento», conclude la questura. Secondo quanto appreso, il tetto su cui l’uomo stava laorando si sarebbe sfondato, causandone la tremenda – e purtroppo fatale – caduta al suolo.