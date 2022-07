Premi nazionali Aia, c’è anche l’Umbria grazie a Matteo Passeri e Valentina Finzi

Nella giornata odierna il comitato nazionale dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri, ha deliberato i premi nazionali per quel che concerne la stagione sportiva 2021-2022. C’è anche l’Umbria grazie a due rappresentanti delle sezioni di Gubbio e Foligno: nel primo caso si tratta del guardalinee Matteo Passeri, cui è andato il premio Maurizio Mattei in qualità di assistenti Can meglio classificati nella graduatoria di merito. Nel secondo alla presidente di sezione di Foligno Valentina Finzi, che si è distinta particolarmente nel suo ruolo. Tra gli altri riconoscimenti c’è anche quello per Daniele Orsato (premio Stefano Farina).

