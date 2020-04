Prende l’auto della madre ma non ha la patente: nei guai

Partendo da Palazzo di Assisi, martedì si è messo al volante dell’auto della madre – nonostante non avesse la patente – per andare a comprare le sigarette nella vicina frazione di Torchiagina. Il giovanissimo, un 19enne della zona, è stato intercettato dai carabinieri del comando stazione di Petrignano di Assisi. All’alt dei militari non si è fermato ma, alla fine, è stato raggiunto presso la sua abitazione. Lì si è giustificato dicendo di aver avuto paura, visto che non ha mai conseguito la patente. Alla fine sono scattate denunce e sanzioni in serie, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

