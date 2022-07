Prenota casa vacanza, versa la caparra e scopre che non esiste: denunciato truffatore

Prezzo di soggiorno 1.600 euro. Versamento di una caparra di 500 euro e gioia per la vacanza in arrivo. E invece no perché era una truffa: vittima del raggiro una donna di Bettona (Perugia) che si era attivata per una casa vacanza a San Benedetto del Tronto. I carabinieri della locale stazione sono riusciti a risalire al presunto truffatore, un uomo residente in Piemonte.

La beffa

La donna, dopo il versamento della caparra, aveva anche prenotato ombrelloni e lettini in un lido. Poi la sorpresa: la responsabile dello stabilimento l’ha avvisata che già in passata altre persone erano state truffate con prenotazioni nella stessa casa. Di fatto non esisteva. Il proprietario a quel punto si era già reso irreperibile. I militari hanno avviato le indagini ed a stretto giro hanno individuato un uomo residente nel Torinese: per lui c’è la denuncia alla procura della Repubblica di Perugia.