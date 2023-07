Presunta violenza sessuale di gruppo in un centro sportivo: vittime due ragazze. Indagini a tappeto

Indagini in corso da parte della polizia di Stato di Perugia a seguito di una presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze, consumatasi nella notte fra martedì e mercoledì all’interno di un centro sportivo di Ponte San Giovanni (Perugia). A fare il punto è la questura di Perugia in una nota: «Gli operatori giunti sul posto – spiega la polzia – hanno preso contatti con le due ragazze, entrambe italiane di 20 e 24 anni, che hanno riferito di essere andate insieme ad un amico ad una festa alla periferia della città, dove hanno incontrato alcuni conoscenti. Successivamente, al momento di andare via quest’ultimi – circa otto ragazzi, alcuni dei quali di origini straniere – con il pretesto di accompagnarle a prendere il treno, le avrebbero portate all’interno del centro sportivo dove, approfittando della situazione e dello stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol da parte di una delle vittime, hanno iniziato a palpeggiarle e ad abusare sessualmente di una delle due. Terrorizzata – prosegue la nota – una delle ragazze è riuscita, senza farsi notare, a chiamare il 112 e a chiedere aiuto alla polizia di Stato». Le due ragazze hanno poi raccontato che i ragazzi, quando si sono accorti dell’arrivo delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga. «Dopo essere state accompagnate presso l’ospedale di Perugia per le cure e gli accertamenti del caso, le due giovani si sono portate presso gli uffici della questura per sporgere denuncia per i fatti accaduti. Sono in corso gli approfondimenti investigativi della squadra Mobile, coordinata dalla procura, in ordine all’accertamento e alla ricostruzione dei fatti denunciati».

