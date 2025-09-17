‘La prevenzione degli avvelenamenti da funghi spontanei’ è il tema al centro di quattro incontri in programma a Terni con l’esperto micologo Enrico Bini. L’iniziativa si svolge nella sede del Cesvol, in via Montefiorino (quartiere Cospea), ed è promossa da Pro Natura Terni in collaborazione con il Ciav, Centro iniziative ambiente Valnerina. Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 nella sala polivalente del Cesvol.

I quattro incontri sono in programma nei giorni 14, 16, 21 e 23 ottobre e verteranno sui funghi commestibili e quelli velenosi, sul confronto delle due specie e sulla legislazione vigente nazionale e regionale. Si tratta, a detta degli organizzatori, di un percorso importante per gli appassionati della raccolta di funghi e per chi ha intenzione di approfondire il tema. Informazioni e iscrizioni: [email protected] o 329.5669527. Gli esperti, infine, invitano chi raccoglie i funghi a farli controllare presso i centri specializzati per una maggiore sicurezza.

