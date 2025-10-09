Come ogni anno, il secondo giovedì di ottobre si celebra la ‘Giornata mondiale della vista’, promossa e finanziata dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti. L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla in ogni fase della vita, attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce e la riabilitazione visiva. In occasione della ‘Giornata mondiale della vista’, si è tenuta a Terni una conferenza dedicata alla salute visiva, promossa dall’Uici – Sezione territoriale di Terni, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie oculari. Alla conferenza ha partecipato il dottor Carlo Benedetti, responsabile del servizio di chirurgia della cornea e chirurgia refrattiva dell’ospedale Santa Maria di Terni.

Il dottor Benedetti ha sottolineato come la prevenzione parta fin dalla nascita, con controlli precoci capaci di individuare eventuali patologie congenite o acquisite. «La diagnosi tempestiva – ha spiegato – consente di agire rapidamente e preservare la funzionalità visiva. È fondamentale che il test del riflesso rosso venga eseguito subito dopo la nascita e che entro i tre anni si effettui una prima visita oculistica, utile per individuare difetti visivi e strabismo». Benedetti ha inoltre ricordato che «la prescrizione degli occhiali è una terapia a tutti gli effetti, utile a sviluppare la vista, e deve essere gestita con attenzione, scegliendo montature adeguate al viso e al difetto da correggere». Anche in assenza di disturbi apparenti, ha aggiunto Benedetti, «una visita periodica resta sempre consigliata». Per il presidente Uici Terni, Daniele Maccaglia, «giornate come questa servono a ricordarci quanto sia importante non trascurare la salute dei nostri occhi».

