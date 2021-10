Lo schianto e poi il rogo: 33enne muore carbonizzata nell’auto

Tragico incidente stradale nella serata di venerdì lungo la strada Marscianese, nella zona di San Nicolò di Celle (Deruta), fra l’agricola Carboni e il bivio che conduce alla discoteca ex ‘Billo’. Un’autovettura è finita fuori strada dopo che la conducente, una donna di 33 anni, ne ha perso il controllo. Il mezzo ha impattato in maniera violenta contro un albero e poi ha preso fuoco: purtroppo per la giovane che era al volante non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco della centrale di Perugia, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del grave sinistro che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Articolo in aggiornamento