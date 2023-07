Primo podio Superbike per Danilo Petrucci: gran 3° posto in rimonta per il ternano

Nuova gara di qualità per Danilo Petrucci a Donington, tappa britannica del mondiale Superbike. Questa volta il pilota ternano del Barni Spark Racing Team non ha fallito l’appuntamento con il podio, il primo di sempre per lui in questo mondo: a bordo della Ducati è riuscito in pochi giri a mettere nel mirino e superare vari piloti, togliendo la possibilità del 3° posto alle Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes. Imprendibili i soliti Álvaro Bautista e Toprak Razgatlıoğlu, già al vertice nella sfida del sabato. Paura in avvio per la caduta che ha coinvolto Sykes, Baz e Rinaldi, con il centauro italiano portato via in ambulanza in stato cosciente. Prossima gara in Italia il 15-16 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

