Problemi a Le Mole di Narni: arriva la polizia

Le Mole, a Narni, sono off-limits per la balneazione. D’altronde l’ordinanza è stata prorogata proprio di recente e sarà attiva fino al 30 settembre a causa dei lavori di manutenzione alla turbina tre della centrale idroelettrica: in tal senso sabato pomeriggio la polizia Locale si è attivata perché c’è chi non voleva andarsene. Si tratta di un uomo che, in acqua, ha iniziato a colloquiare con gli agenti di fronte a numerose persone. Una ‘protesta’ che non è passata inosservata. Successivamente sul posto è arrivata anche l’Arma.

