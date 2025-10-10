L’ex procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini è stata assolta venerdì dalla Corte d’appello di Firenze, unitamente ad altri cinque imputati – l’avvocato Pietro Gigliotti, i carabinieri Costanzo Leone e Orazio Gisabella, gli imprenditori Carlo Colaiacovo e Valentino Rizzuto – nell’ambito del procedimento che aveva visto riunire tre fascicoli con accuse, a vario titolo, di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e peculato. Per alcuni di questi capi è scattata l’assoluzione piena – ‘il fatto non sussiste’ – mentre altri sono stati dichiarati ‘estinti per intervenuta prescrizione’ o ‘non previsti dalla legge come reato’ (abuso d’ufficio). Si chiude così una vicenda annosa, incentrata su una presunta fuga di notizie dalla procura perugina che avrebbe favorito Carlo Colaiacovo. Una lettura che la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di venerdì, ha definitivamente smentito, riconoscendo l’estraneità di tutti gli imputati rispetto alle contestazioni mosse e relative a fatti avvenuti fra il 2016 e il 2017.