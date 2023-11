Procura Terni, caso Liguori: sospesa la sentenza del Tar Lazio

di S.F.

Mancata conferma dell’incarico di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Terni di Alberto Liguori, la partita prosegue. E ancora una volta è il Consiglio di Stato a cambiare la storia: martedì è stata accolta l’istanza cautelare in seguito alla sentenza del Tar Lazio con un decreto a firma Claudio Contessa della VII sezione in sede giurisdizionale. Fissata la camera di consiglio per il 28 novembre.

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO: NIENTE DA FARE PER LIGUORI

APRILE 2023, STESSA STORIA: IL CONSIGLIO DI STATO RIBALTA IL TAR

La motivazione

Liguori, difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, si è mosso lunedì 6 novembre depositando il ricorso contro il consiglio superiore della magistratura ed il ministero della giustizia, entrambi non costituiti in giudizio al momento. Nella giornata odierna l’esito: «Considerato che le numerose – si legge nel decreto – e articolate censure svolte dall’appellante avverso l’impugnata delibera di mancata conferma nell’yfficio direttivo in data 11 gennaio 2023 devono essere più adeguatamente esaminate nella competente sede collegiale; considerato che è grave ed imminente il pregiudizio per l’appellante, dal momento che l’organo di autogoverno ha già deliberato la vacanza del posto da lui ricoperto, in tal modo consentendone l’attribuzione ad altro magistrato e considerato che, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, si ritiene – nei limiti della presente delibazione di somma urgenza – che la soluzione interinale più adeguata sia quella che consenta di pervenire alla decisione in sede collegiale re adhuc integra (i.e.: senza che si producano gli ulteriori effetti connessi alla dichiarazione della vacanza del posto già ricoperto dall’appellante), accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche in oggetto e, per l’effetto, sospende la sentenza appellata e i provvedimenti impugnati in primo grado». Appuntamento a fine mese.