Procura Terni: un altro cambio. Cicchella ai saluti, ipotesi Mazzullo

Due mesi di lavoro in cui si è fatto apprezzare da personale e addetti ai lavori sia sul piano umano che professionale. Ma l’esperienza del magistrato Claudio Cicchella a Terni, nel ruolo di procuratore della Repubblica facente funzioni dallo scorso 20 gennaio, si è già conclusa. Così ha deciso il Csm. Applicato dal consiglio giudiziario dell’Umbria con voto unanime, su proposta del procuratore generale Sergio Sottani, Cicchella tornerà ora alla procura generale di Perugia. Per Terni l’ipotesi più probabile è che il magistrato con maggiore anzianità di servizio – Barbara Mazzullo – venga nominato alla guida della procura. Per l’ufficialità, c’è ancora da attendere.

Condividi questo articolo su