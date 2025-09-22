di M.L.S.

Primi importanti risultati per la ricerca sull’UGDH, una malattia rarissima con soli tre casi conosciuti in Italia e che da anni affligge anche una ragazza ternana, Flavia.

Giovedì 18 settembre, presso la sede di San Paolo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la presidente dell’associazione ‘Progetto Flavia per l’UGDH’ – Cristina Carducci – e il marito Piergiorgio Di Lorenzi hanno visitato i laboratori di ricerca, accompagnati dai dottori Carlo Dionisi Vici, responsabile unità operativa malattie metaboliche ed epatologia e Diego Martinelli, responsabile unità operativa degenza di malattie metaboliche, insieme al segretario generale della Fondazione Bambino Gesù, Niccolò Contucci. Ad accogliere gli ospiti, il direttore scientifico Andrea Onetti Muda e Antonio Novelli, responsabile del laboratorio di genetica medica.

L’associazione ‘Progetto Flavia’ da tempo è impegnata per sviluppare e migliorare la ricerca raccogliendo fondi attraverso eventi e iniziative. Dal 2023 infatti l’associazione ha raccolto 196 mila euro, interamente destinati a finanziare il progetto di ricerca, grazie al quale il gruppo guidato dal dottor Diego Martinelli e dalla dottoressa Rosalba Carrozzo ha già raggiunto traguardi significativi: una migliore definizione del fenotipo epilettico e neuroradiologico, l’identificazione di nuovi meccanismi patogenetici e l’individuazione di target terapeutici trattabili con molecole già disponibili.

La ricerca, avviata a luglio 2023, ha dimostrato che la carenza di UGDH compromette il metabolismo energetico cellulare, causando stress ossidativo e morte cellulare. L’impiego di antiossidanti ha già portato a miglioramenti clinici nella giovane Flavia, la paziente simbolo del progetto. Gli studi in corso mirano ora a sviluppare strategie terapeutiche innovative, anche grazie a cellule iPS derivate dai fibroblasti dei pazienti, con l’obiettivo di trasferire rapidamente i risultati ‘dal laboratorio al letto del paziente’.