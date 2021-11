Progetto stadio-clinica: «Rivolgetevi al ministro Speranza»

Condividi questo articolo su

















Incalzato sulla questione progetto-clinica che, connesso al nuovo stadio, la Ternana Calcio presenterà in Regione, martedì mattina l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto – in visita con la presidente Donatella Tesei all’ospedale di Terni – ha spiegato che l’Umbria ha già superato la soglia dei posti letto per pazienti ‘acuti’ fissata a livello nazionale (3 per mille): «Io non saprei cosa dire. Ci si deve rivolgere al ministro Speranza per avere una deroga…». Non il miglior viatico possibile per l’idea progettuale messa in campo dal presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi.