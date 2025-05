Visita istituzionale nella giornata di martedì da parte della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della direttrice regionale salute e welfare, Daniela Donetti, accolte e accompagnate nel sopralluogo dal direttore generale della Usl Umbria 2 Piero Carsili, dal direttore sanitario Nando Scarpelli, dal direttore dei distretti di Terni e di Narni-Amelia Stefano Federici, nelle strutture sanitarie di Narni e di Amelia dell’azienda sanitaria, dove hanno incontrato i rappresentanti dell’amministrazione comunale, il personale ed i responsabili medici ed infermieristici dei servizi ospedalieri e territoriali.

La presidente e la direttrice hanno visitato la struttura ospedaliera di Amelia, gli ambulatori, il servizio di nefrologia e dialisi, la struttura di riabilitazione cardiologica (unica in Umbria) e di riabilitazione territoriale, per poi trasferirsi nell’area che ospita il primo ‘ospedale di comunità’ dell’Umbria, istituito il 3 aprile 2023. Quest’ultimo – riporta il sito web della Usl2 – «è dotato di venti posti letto e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. La finalità è di evitare il ricorso improprio all’ospedalizzazione e di favorire le dimissioni protette e la continuità assistenziale in luoghi prossimi al domicilio, più idonei alla situazione clinica del paziente e più funzionali per la stabilizzazione e il recupero dell’autonomia. Lo staff sanitario è formato da medici di medicina generale, da una équipe infermieristica, da operatori socio sanitari e da alcuni fisioterapisti ed assistenti sociali del distretto sanitario della Usl Umbria 2».

Una mission definita dalla presidente Proietti «strategica e in grado di fornire qualità e valore aggiunto ai servizi di prossimità per un bacino di utenza di circa 50 mila residenti. Nel nuovo Piano socio sanitario regionale 2025-2030, in fase di avanzata elaborazione – ha spiegato Stefania Proietti – queste nuove strutture territoriali finanziate con fondi europei, gli ospedali di comunità, le case della comunità e le centrali operative territoriali assumeranno un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni in stretta integrazione con la rete territoriale, con l’obiettivo di rispondere al meglio, in modo efficace ed efficiente, ai bisogni assistenziali e di cura della popolazione».

La delegazione ha quindi visitato il punto di primo intervento prima di trasferirsi alla ‘casa della comunità’ di Amelia, in strada Amelia-Giove, a pochi chilometri di distanza dal plesso ospedaliero. Inaugurata il 18 luglio del 2023, la struttura ospita diversi servizi: Cup, prelievi ambulatoriali, ambulatori infermieristici, attività medica autorizzativa per prestazioni specialistiche, consultorio, cardiologia, dermatologia, diabetologia, medicina sportiva, oculistica, otorinolaringoiatria, geriatria, nutrizionista, aggregazioni funzionali territoriali di medici di medicina generale (Aft), servizio vaccinale, assistenti sociali, servizio 118. «Una struttura aperta al territorio e ai cittadini – ha dichiarato la presidente della Regione – che verrà ulteriormente potenziata per diventare il punto di riferimento principale per l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale di prossimità in favore della popolazione di riferimento, essendo un luogo fisico di facile individuazione, agevolmente raggiungibile e potendo contare su una sede moderna, confortevole, accogliente e soprattutto su professionisti della salute di elevata competenza».

La delegazione regionale e aziendale si è trasferita quindi a Narni per raggiungere il presidio ospedaliero dove ad attenderla c’erano il primo cittadino Lorenzo Lucarelli, il direttore del presidio ospedaliero Sergio Guido e una rappresentanza del personale sanitario. La presidente e la direttrice hanno visitato il blocco operatorio, apprezzando il lavoro svolto dai chirurghi, la diagnostica per immagini con la Tc 128 slide dual energy, unica in Umbria, acquisita con fondi Pnrr nel dicembre 2024. Il sopralluogo è proseguito nei reparti di medicina interna, nella struttura complessa di ortopedia, nei reparti di riabilitazione intensiva neuromotoria per terminare nei servizi di oncologia e terapia antalgica.

