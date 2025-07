di Giovanni Cardarello

«A questo punto forse ci serve davvero un mago, con tanto di bacchetta magica, per invertire la tendenza». Lo afferma, con malinconia e una chiara forma di disappunto, PrometeOrvieto, associazione di professionisti dedicata a verificare i dati e promuovere l’attenzione su temi fondamentali per l’intera comunità del territorio orvietano. Il riferimento è agli investimenti in macchinari e tecnologie per l’ospedale ‘Santa Maria della Stella’.

Un nosocomio per il quale, dati alla mano forniti all’associazione dalla Usl Umbria 2, viene investito un quarto rispetto agli altri due ospedali omologhi – Dea di primo livello – del territorio di riferimento della Usl stessa, Foligno e Spoleto. Vediamo le cifre. Dal 2019 a oggi a Orvieto sono stati investiti 2,41 milioni di euro; a Spoleto 7,44 milioni a Foligno 8,03 milioni. (QUI IL .PDF CON IL CONFRONTO FRA I TRE OSPEDALI USL2).

«L’ospedale di Orvieto è clamorosamente sottodimensionato rispetto agli altri due», sentenzia senza ombra di smentita PrometeOrvieto. «In particolare – scrive ancora l’associazione – ci siamo concentrati unicamente sugli investimenti in tecnologie e apparecchiature, uno degli elementi chiave per attrarre nuovi medici e garantire servizi di qualità. Non stiamo parlando di lavori strutturali – continua PrometeOrvieto -, ci riferiamo all’acquisto di strumenti moderni e funzionali che consentano ai medici di lavorare al meglio e ai pazienti di ricevere cure efficaci, sicure e all’avanguardia».

E ancora: «Non si possono più fare le nozze con i fichi secchi. A questa cronica carenza di investimenti si aggiunge una pessima attrattività economica, con gli stipendi regionali per i medici che restano bassi rispetto alle regioni limitrofe ed un’incomprensibile rigidità nel prevedere incentivi e aumenti. Inoltre, c’è una totale assenza di politiche innovative per attrarre giovani professionisti: l’università di Siena, ad esempio, ha azzerato le tasse e aumentato la borsa di studio per i medici specializzandi in medicina d’urgenza».

«Da noi – sottolinea la nota – pare che tutto ciò sia impossibile. Quanti bandi continueremo a fare (e a mandare a vuoto) se paghiamo poco i medici e non gli diamo la tecnologia di cui hanno bisogno?». Da qui l’invocazione di un ‘mago’ in grado di invertire la tendenza. Un ‘mago’ in grado di dare all’ospedale orvietano una dotazione tecnologica adeguata ed evitare che il Santa Maria della Stella, da ospedale di riferimento si trasformi in un guscio vuoto. Alla politica regionale e locale l’arduo compito di dare risposte e invertire la rotta.