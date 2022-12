Vende vacanza di lusso a Cortina, ma era una truffa: 50enne di Perugia condannato

L’accusa è di aver truffato oltre cento vacanzieri di ‘lusso’ offrendo case da sogno nei posti più ricercati d’Italia. Tuttavia nel caso di un imprenditore di Fano la storia era andata ben diversamente ed ora per l’uomo, un immobiliarista 50enne originario di Perugia, è arrivata la condanna del tribunale di Pesaro ad un anno e due mesi per truffa. La vicenda è raccontata dai colleghi de Il Resto del Carlino.

Truffa

A finire nella rete del 50enne è stato anche un imprenditore di Fano che, per 15 giorni a Cortina d’Ampezzo, aveva pagato 7 mila euro. Tutto di lusso. Peccato che qualcosa non quadrava: la location promessa esisteva, sì, ma con tutt’altre caratteristiche rispetto a ciò che era stato mostrato. Il pm aveva chiesto tre anni, il tribunale di Pesaro ha condannato l’umbro a un anno e due mesi: si tratta di uno dei pochi casi non ancora prescritti: l’indagine originaria era partita dalla procura di Torino, quindi la partita si è spostata in territorio marchigiano. Ci sarà l’appello come confermato dall’avvocato dell’uomo, Massimiliano Manna di Bastia Umbra.