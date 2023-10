Prova ad entrare in questura con un coltello di 19 centimetri: fermato e denunciato a Terni

Lo hanno notato – era venerdì scorso, intorno alle ore 19 – mentre si aggirava in sella alla sua bici di fronte alla questura di Terni. E gli agenti della squadra Volante, che stavano uscendo per iniziare il turno serale, lo hanno riconosciuto subito: 37enne di nazionalità italiana con svariati precedenti, già allontanato da Terni con divieto di ritorno per quattro anni. Quando gli hanno chiesto costa stesse facendo lì, l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione plausibile. Poi è sceso dalla bicicletta e ha fatto per salire le scale della questura. A quel punto è stato fermato: nel marsupio aveva un coltello da cucina appuntito, lungo 19 centimetri. Scontata la denuncia, per porto abusivo di arma e per il mancato rispetto del divieto di ritorno.

