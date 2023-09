Provincia di Terni, dirigente area economico-finanziaria: sedici in corsa

di S.F.

Possibile novità in vista a livello dirigenziale per la Provincia di Terni. Motivo? Si è nella fase finale della procedura avviata in estate per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’area amministrativa economico-finanziaria a tempo pieno e determinato. Scade il 21 settembre il contratto (articolo 110) dell’attuale ‘titolare’ dei conti di palazzo Bazzani, Stefania Finocchio.

FEBBRAIO 2020, FINOCCHIO IN ‘PRESTITO’ DAL COMUNE ALLA PROVINCIA

Sedici in corsa

Sono in sedici a giorcarsi il posto (si parla sempre di un contratto). Gli ammessi con riserva sono la stessa Finocchio, Serafino Cocuzza, Angelo D’Anzi, Gianfranco Dentale, Francesca Maria De Rosa, Raffaella Diosono, Stefano Ercoli, Franca Ferrarese, Ulderico Izzo, Carmine Maiorano, Giancarlo Migliorisi, Giuliano Pierleonardi, Antonio Preite, Nicolò Roccolino, Adele Scarpa e Francesca Smargiassi. Gli esclusi invece – per varie ragioni – sono oltre 40. Ora palla alla commissione. A disporre le ammissioni ci ha pensato il segretario generale Paolo Ricciarelli.