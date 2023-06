Provincia di Terni: ‘ok’ alle surroghe. Il consiglio va avanti anche se il Pd non c’è

Le surroghe erano in dubbio ma nella seduta del consiglio provinciale di Terni di giovedì mattina, sono state comunque formalizzate nonostante le assenze di alcuni consiglieri, in testa quelli del Pd che ha tentato la ‘spallata’ alla presidente Pernazza. L’assemblea di palazzo Bazzani ha formalizzato l’ingresso dei tre consiglieri Giovanni Taglialatela (Penna in Teverina), Roberto Morelli (Avigliano Umbro) e Nicoletta Valli (Amelia) al posto dei quattro – Lucia Dominici, Sergio Armillei, Monia Santini e Federico Pasculli – decaduti in conseguenza dell’uscita di scena dal consiglio comunale di Terni dopo le recenti amministrative. All’orizzonte – gli uffici e la stessa prefettura sono al lavoro – si profila quindi un braccio di ferro politico per determinare la validità delle surroghe e quindi la prosecuzione dei lavori del consiglio e della presidenza.

