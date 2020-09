Provincia di Terni, pacchetto da 580 mila euro per le strade

Supera i 580 mila euro il nuovo pacchetto di interventi sulle strade da parte della Provincia di Terni. Il servizio viabilità di palazzo Bazzani ha infatti appena terminato importanti lavori ad Amelia su due tratti della SR 205 Amerina. Con 130 mila euro di fondi finanziati dalla Regione, la Provincia ha infatti proceduto alla riprofilatura e rifacimento delle pavimentazioni di quasi un chilometro nella zona di Fornole di Amelia e in un altro lungo tratto appena fuori il centro storico di Amelia lungo la direttrice che conduce al bivio per Porchiano del Monte.

I prossimi interventi

A breve sono in programma altri tre interventi. Il primo sulla SP 9 nelle vicinanze dell’abitato di Foce di Amelia e il secondo sulla SP 29 nei tratti maggiormente ammalorati fra La Quercia e Capitone nel comune di Narni. L’importo complessivo dei lavori è di circa 230 mila euro finanziati dal Ministero. Con fondi della presidenza del consiglio dei ministri per fronteggiare le emergenze neve degli anni scorsi infine, partiranno altri lavori da oltre 220 mila euro lungo la SR 117 Marscianese nel comune di San Venanzo per ripavimentare circa 1 chilometro e 700 metri di carreggiate.