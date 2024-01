Provincia di Terni, scontro con sei ex dipendenti per l’indennità di vigilanza

di S.F.

La vicenda è curiosa e ora se ne occuperà il tribunale – sezione lavoro – di Terni. Di mezzo ci sono la Provincia e sei ex dipendenti di palazzo Bazzani: è scontro sull’indennità di vigilanza.

Tutti in tribunale

La storia si trascina da tempo considerando che il 30 gennaio 2023 la Provincia ha deciso di muoversi legalmente – ricorsi monitori – nei confronti dei dipendenti per il recupero dei crediti maturati per l’indennità di vigilanza. Con affidamento all’avvocato Antonella Triassi per risolvere la questione. A questo punto il giudici del lavoro hanno emesso i decreti ingiuntivi, poi la reazione: tra il 27 e il 28 dicembre scorso i sei ex dipendenti si sono formalmente opposti e palazzo Bazzani non ha fatto alcun passo indietro. Se ne è occupato in prima battuta il direttore dell’area amministrativa economica-finanziaria, Stefania Finocchio. La delibera della presidente Laura Pernazza è stata firmata mercoledì.