di Voltero Petrocchi

già sindaco di Acquasparta

Renzi, le Province, con la sua ‘mezza’ riforma le restrinse limitandone ruolo, competenze, funzioni. Bandecchi, quella di Terni la vuole più ‘grossa’, e nell’attesa la ‘infila’ in ogni discussione. La Provincia deve (dovrebbe) asfaltare le strade, manutenere gli edifici scolastici e poco altro. A conferma, i presidenti sono anche sindaci che nei loro Comuni hanno (dovrebbero avere) già un bel po’ da fare. Ebbene Bandecchi ‘dota’ la Provincia di un capo Gabinetto e di una portavoce con in fieri (parrebbe) uno ‘studio ovale’ con tanto di caminetto e contorni per le occasioni importanti. Nel frattempo il suo vice garantisce continuità e forse attende anch’egli un/una portavoce per spiegare meglio come la Provincia spenderà i tanti soldi che la presidente ‘che c’era’ dice di aver lasciato al presidente ‘che c’è’ per sistemare le strade che lei non ha fatto in tempo a sistemare.