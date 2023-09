Provincia Terni, rinforzi in arrivo: 11 in lizza per 2 posti

di S.F.

Rinforzi di ‘peso’ in arrivo in Provincia a Terni. È in conclusione la procedura per la mobilità esterna volontaria utile a coprire a tempo pieno ed indeterminato due posti di specialista – l’ambito è quello dei funzionari e di posizioni di elevata qualificazione – in attività amministrative e contabili: ci sono 11 ammessi rispetto alle 12 domande giunte a palazzo Bazzani. Semaforo verde per Dario Coppola, Chiara Teodori (senza riserva), Gloria Cesarini, Alessandra Cresta, Tatiana Del Citto, Andrea Formicola, Vanessa Lucentini, Giovanna Panzolini, Anna Polverino, Giovanna Scialpi e Maurizio Vito Scifo (con riserva). Ora entrerà in azione la commissione esaminatrice.