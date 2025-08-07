Una missiva per far ‘pressing’ e approvare la convenzione con Regione e Comune di Amelia per il completamento della variante SR205, stoppata di recente a palazzo Bazzani. A mandarla è il vicepresidente dell’ente, Francesco Maria Ferranti (FI), ed è rivolta al presidente Stefano Bandecchi.

Il motivo? Si parla di convocare il consiglio per l’inserimento al primo punto dell’approvazione della convenzione, utile al completamento della variante. Semmai dovesse andare in porto la questione, chiaro che avverrà con presenza da remoto.