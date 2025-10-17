di S.F.
Un progetto di rafforzamento del benessere aziendale che «prevede anche l’allestimento di uno spazio ricreativo polifunzionale consistente in un’area attrezzata per la consumazione dei pasti (surgelati e/o precotti, bevande in polvere, caffè e derivati, ecc..) tramite l’impiego di idonei elettrodomestici, un’area per la lettura di riveste/giornali e l’ascolto in cuffia di materiali multimediali e divulgativi tramite l’accesso ad idonei apparati audio/video». La curiosità riguarda la Provincia di Terni: c’è un triplo affidamento firmato dalla dirigente Stefania Finocchio.
Provincia Terni, nuovo obiettivo: la sala relax per i dipendenti
Succede quindi che palazzo Bazzani ha firmato l’affidamento ad una serie di società per concretizzare la curiosa operazione. Il semaforo verde riguarda Ikea per circa 5.500 euro (arredi e servizi), la Gema informatica di Terni (fornitura hardware per 1.900 euro) e la Sinapsi di Perugia (sempre hardware, 574 euro). Per una spesa massima prevista di 7.934 euro iva inclusa. Se ne occupa in particolar modo il direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento Paolo Lucci.