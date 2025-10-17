di S.F.

Un progetto di rafforzamento del benessere aziendale che «prevede anche l’allestimento di uno spazio ricreativo polifunzionale consistente in un’area attrezzata per la consumazione dei pasti (surgelati e/o precotti, bevande in polvere, caffè e derivati, ecc..) tramite l’impiego di idonei elettrodomestici, un’area per la lettura di riveste/giornali e l’ascolto in cuffia di materiali multimediali e divulgativi tramite l’accesso ad idonei apparati audio/video». La curiosità riguarda la Provincia di Terni: c’è un triplo affidamento firmato dalla dirigente Stefania Finocchio.

Succede quindi che palazzo Bazzani ha firmato l’affidamento ad una serie di società per concretizzare la curiosa operazione. Il semaforo verde riguarda Ikea per circa 5.500 euro (arredi e servizi), la Gema informatica di Terni (fornitura hardware per 1.900 euro) e la Sinapsi di Perugia (sempre hardware, 574 euro). Per una spesa massima prevista di 7.934 euro iva inclusa. Se ne occupa in particolar modo il direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento Paolo Lucci.