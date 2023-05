Puledro salvato e riportato dalla madre sul monte Cucco

LE FOTO

Domenica mattina, intorno alle ore 8, i vigili del fuoco di Gaifana e i carabinieri forestali di Gualdo Tadino sono intervenuti sul monte Cucco, a circa 1.300 metri di altitudine, a seguito di una segnalazione di alcuni escursionisti circa un cavallo ferito. L’animale in questione era un puledro rimasto bloccato in un pendio. I vigili del fuoco lo hanno raggiunto, accertando che era in buone condizioni: lo hanno reidratato e lentamente riaccompagnato dalla madre che con il branco stava pascolando poco sotto.