Disavventura, ma anche un sistema di soccorso che ha permesso di salvargli la vita, per un turista di 62 anni originario dell’Olanda, che mercoledì mattina a Scheggino (Perugia), in piena Valnerina, è stato punto da un calabrone ad un braccio. La puntura dell’imenottero è stata seguita dal malore accusato dall’uomo, con i chiari sintomi dello shock anafilattico. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che, per guadagnare tempo, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso Nibbio. Che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Terni per le cure del caso. Alla fine, le sue condizioni sono sensibilmente migliorate grazie alle azioni messe in atto dai medici e ad un sistema di soccorso decisivo per patologie tempo-dipendenti.