Potrebbe presto riaprire il punto nascita dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, chiuso nell’ottobre 2020 in piena emergenza Covid. Il direttore generale dell’Usl Umbria 2, Roberto Noto, ha infatti avviato, su istanza della presidente della Regione Stefania Proietti, la procedura presso la direzione regionale salute per la riattivazione in deroga del servizio. A spiegarlo è un comunicato diffuso dalla Regione Umbria nel pomeriggio di venerdì.

Nella richiesta vengono evidenziate «le criticità legate alla morfologia e alla distribuzione territoriale: l’ospedale di Spoleto è inserito nella rete regionale come Dea di primo livello e rappresenta un punto di riferimento non solo per il distretto spoletino – spiega la Regione Umbria – ma anche per l’intera Valnerina, area vasta, montana e caratterizzata da forti disagi infrastrutturali e da un progressivo spopolamento». Particolare rilievo viene dato «al tema delle distanze dai punti nascita attualmente attivi. In diversi comuni della Valnerina, infatti, i tempi di percorrenza per raggiungere l’ospedale di Foligno, oggi il più vicino, superano i 60 minuti, soglia indicata come limite massimo di sicurezza per le gestanti. La riapertura del punto nascita di Spoleto, invece, ridurrebbe sensibilmente tali tempi, riportandoli ‘abbondantemente al di sotto’ del limite».

Il direttore generale della Usl2 Roberto Noto ricorda che «la sospensione del servizio nel 2020 fu una misura temporanea, dovuta alla riconversione parziale del presidio per l’emergenza Covid. Da allora, le donne in gravidanza del territorio sono state dirottate sui punti nascita di Foligno, Terni e Perugia, con evidenti disagi logistici e organizzativi».

La riattivazione del punto nascita – spiega la Regione – «si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione dell’ospedale di Spoleto, già avviato dall’amministrazione regionale. Tra gli interventi più recenti: la nomina del facente funzione alla guida della struttura complessa di ginecologia e ostetricia, vacante dal 1° ottobre; il potenziamento della dotazione di anestesisti e la previsione di nuove assunzioni di infermieri e operatori socio-sanitari; la riattivazione della cardiologia e l’incremento delle attività di robotica chirurgica; i lavori per la Casa di comunità e il prossimo avvio di quelli per il nuovo pronto soccorso, finanziati con fondi del Pnrr».

L’iter prevede ora il passaggio dell’istanza alla commissione regionale competente, che dovrà esprimere il proprio parere prima dell’invio al ministero della Salute, cui spetterà la decisione finale sulla riapertura del punto nascita.