Quando il Natale è ‘vuoto’: parla la psicoterapeuta

di Gabriele Ripandelli

Le luci ci sono quasi ovunque, la fila per i regali anche così come gli inviti da parenti e amici tra pranzi e cenoni. Eppure c’è chi questo Natale lo sente di meno, non lo vive appieno o semplicemente lo affronta come uno dei tanti impegni scritti nelle agende già zeppe. Ad appartenere a questa categorie non sono poche persone, soprattutto quest’anno sembra una sensazione abbastanza diffusa. Se pare sia da sfatare il mito circolato a lungo dell’aumento dei suicidi, è innegabile che per molte persone il Natale si copre di un velo di tristezza.

«Viviamo il mondo come siamo stati trattati da bambini»

La psicoterapeuta Letizia Vibi spiega che, in maniera grossolana, le persone si possono dividere in due in base a come vivono il Natale. Da una parte c’è chi lo fa attendendolo con gioia e serenità, dall’altra chi ne è indifferente e lo vive come un tempo da passare il più velocemente possibile. Innanzitutto serve ricordare che si tratta della festa dei bambini per antonomasia: «In ogni cultura c’è qualcuno che porta loro i doni. In quella cristiana c’è proprio una nascita, quella di Gesù». Si può capire quindi di conseguenza la causa dietro la divisione: «C’è un principio della psicologia che spiega come il nostro modo di vedere e stare al mondo dipenda da come veniamo trattati da bambini. Se siamo abituati alla felicità di scambiare i regali e ritrovare i parenti, ce la porteremo dietro anche da adulti. Al contrario, se il momento dei doni è visto come un dovere o addirittura è assente e se il raduno familiare sfocia in attriti e discussioni». In più c’è un fattore legato alla discordanza emotiva tra quello che sentiamo e quello che il mondo ci dice dovremmo sentire, che non può essere sottovalutato: «A Natale devi essere felice. Tutto te lo dice partendo dalle luci e le bancherelle ai sorrisi di chi non vedi quasi mai. Eppure possono esserci capitate cose spiacevoli e l’essere triste potrebbe portarci a sentirci sbagliati e vivere ancora peggio questo periodo». Occhio però a condannarci: «Il cambiamento passa dalla compassione e dal perdono di noi. Possiamo cambiare la nostra visione chiedendoci cosa ci è mancato da bambini, come coprire quel vuoto e cosa ci farebbe stare meglio oggi».

Tre aspetti da considerare per il Natale 2022

Quello che viviamo quest’anno non sarà un 25 dicembre uguale a quello degli anni passati. Si respira un po’ più di libertà dopo le restrizioni per la pandemia di Covid-19, ma pesano all’orizzonte la crisi energetica e la guerra in Ucraina: «Veniamo da due anni dove tristezza, paura e ansia hanno fatto da padrone – spiega Vibi -. Ci siamo in parte disabituati a stare con le persone noi care, a dare e ricevere affetto. Ci chiediamo come faremo ad andare avanti con le nostre famiglie e le nostre aziende guardando le bollette e i rincari di ogni bene. Non siamo delle macchine in grado di spegnere questi allarmi ed accendere l’interruttore della felicità e della serenità. Si rischia di percepire la stessa sensazione di quando iniziamo a rilassarci l’ultimo giorno di vacanza dopo un periodo di forte stress lavorativo». Da considerare che infatti si tratterà di una breve pausa in una vita dal ritmo frenetico: «In molti devono trovare un ‘buco’ per comprare i regali facendolo magari in pausa pranzo o usciti dal lavoro prima di prendere il figlio all’allenamento. Questo inevitabilmente ci porta a non darci il tempo di entrare nell’atmosfera natalizia e perdere quindi il piacere di pensare e scegliere il regalo da fare a chi vogliamo bene. Anche preparare il menù e organizzare le giornate diventano uno dei tanti impegni che ci appesantiscono». Infine, da non sottovalutare il clima: «Se non guardassi il calendario penserei di trovarmi ad ottobre. Nella nostra tradizione a Natale ci sono freddo e neve. La crisi climatica non è uno scherzo e ha un forte peso anche dal punto di vista psicologico. Nel nostro caso specifico non ci permette di entrare mentalmente nella slitta natalizia».