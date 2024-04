‘Quarto Potere’: al Politeama di Terni la versione restaurata

Torna l’appuntamento con i ‘classici restaurati’ al cinema Politeama di Terni, nell’ambito dell’iniziativa ‘Sentieri del Cinema’. Martedì 23 e mercoledì 24 aprile sarà la volta di ‘Quarto Potere’ di Orson Welles in versione restaurata e in lingua originale con sottotitoli. La proiezione è prevista alle ore 20.45, dopo una breve presentazione introduttiva. «’Quarto Potere’ – riporta una nota di ‘Sentieri del Cinema’ -, una pietra miliare che ancora oggi, a tanti anni dalla sua apparizione, per convergenza quasi unanime degli storici del cinema, viene considerato uno spartiacque epocale, dividendo il ‘900 cinematografico in un prima e in un dopo. Una specie di cataclisma che alla sua uscita rivoluziona un’arte ancora giovane, piena di potenzialità inespresse e di possibili sperimentazioni. Un fatto tanto più sorprendente quanto più si tratta di un film d’esordio di un regista (ribelle) poco più che ventenne (qui anche nelle vesti di attore: la sua interpretazione del protagonista, il cittadino Kane, magnate della carta stampata, ritratto in varie fasi della vita, è incredibile). Una pellicola che è ancora di straordinaria attualità: il suo ritorno in sala cade in un anno in cui 2 miliardi di cittadini in 76 Paesi, Stati Uniti compresi, saranno chiamati alle urne e in un momento storico in cui la riflessione sul potere dei media – social e tradizionali – è quanto mai urgente, a partire dai recentissimi casi di cronaca italiani. Da questo punto di vista ci sembra che nessun altro film, né prima né dopo, abbia ragionato con una tale profondità, lucidità e addirittura preveggenza: basta immaginare di sostituire la carta stampata con le tv o con X o con qualche altro nuovo social media per rendersene conto».

