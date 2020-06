Quattro in ospedale dopo tamponamento

Non sono per fortuna gravi le condizioni delle quattro persone coinvolte in un incidente a Città di Castello nella tarda serata di martedì.

Incidente a tre

Lo scontro ha visto protagoniste tre automobili in via Nazario Sauro. Vittime dello schianto un uomo di 42 anni, una donna di 47 anni (che a bordo aveva la figlia di 6 anni) e una donna di 29 anni con accanto il marito.

Al pronto soccorso

Sono state trasportate in ospedale per accertamenti la donna e la figlia che viaggiavano insieme nella seconda auto, il conducente della prima vettura e il passeggero della terza. Tutti in codice verde. La strada è stata chiusa al traffico per circa un’ora, per consentire in tutta sicurezza le operazioni di soccorso da parte del 118 e i rilievi del caso.