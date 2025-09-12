«Dall’esordio al Caps di Cesena nel 1984 – si legge nella nota diffusa dalla questura di Terni – al reparto Mobile di Roma, fino all’assegnazione alla questura di Terni. Dalle scorte a Palermo per la tutela dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla guida dell’Upgsp (squadra Volante), passando per la Digos come responsabile della sezione investigativa. Ha diretto operazioni di rilievo, dalla cattura di rapinatori armati nel 1993 all’operazione ‘Aladin’ del 2011 contro il traffico internazionale di migranti, fino agli interventi più recenti per la sicurezza delle manifestazioni pubbliche».

Nella sua carriera Roberto Paterni «ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando commissario capo e dirigendo diversi uffici della questura di Terni, sempre con lo stesso spirito: servire lo Stato, proteggere i cittadini, difendere la legalità». Il questore Michele Abenante, a nome di tutto il personale di via Antiochia, esprime «gratitudine. Roberto – è il messaggio rivolto direttamente al commissario capo – il tuo percorso lascia il segno in questura. Sei stato sempre presente, sempre disponibile con umiltà e dedizione assoluta alla polizia di Stato per il bene della comunità ternana. Grazie di cuore».