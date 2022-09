Quindi ‘perle’ del jazz a Terni: Mirimao espone al Caffè del Corso

Un pezzo di storia del jazz – di Umbria Jazz – nello sguardo di chi quella musica ce l’ha nel sangue: verrà inaugurata giovedì 15 settembre – e sarà visitabile fino al prossimo 18 settembre – l’esposizione del fotografo ternano Alberto Mirimao presso il Caffè del Corso di Alessandro Sani, a Terni, in occasione di Umbria Jazz Weekend. Quindici scatti ‘selezionati’ in cui il fotografo ternano ha immortalato alcuni grandi nomi della musica, e del jazz in particolare, in occasione dei concerti che li hanno visti protagonisti a Terni. Da Paolo Fresu al Gospel, da Fiorella Mannoia a Sergio Cammariere fino ai Funk Off: non è stato semplice, per Mirimao, scegliere fra le migliaia di fotografie del proprio archivio. A cui se ne aggiungeranno tante altre in questa nuova edizione di UJ a Terni.

Condividi questo articolo su