di Giovanni Cardarello

Lo scorso 1° settembre ha preso il via ufficialmente la stagione micologica 2025-2026 in Umbria. Una stagione che, nella pratica, si divide in quattro specifici momenti. Marzo-maggio, la stagione delle prime spugnole e dei prugnoli. Giugno-agosto, quando con le prime piogge si possono trovare i finferli e i porcini estivi. Settembre-novembre, il periodo d’oro, quello dell’avvio di stagione per i cercatori di funghi con la comparsa del porcino classico, della trombetta dei morti e delle mazze di tamburo. Dicembre-febbraio caratterizzata soprattutto dai funghi dell’olivo.

Stagione micologica che, sebbene regolata da norme ferree – si possono raccogliere massimo 3 kg al giorno – e autorizzazioni alla raccolta – il patentino regionale -, ha comunque bisogno di un presidio sanitario in grado di evitare rischi e avvelenamenti. Per questo motivo la Usl Umbria 2 ha attivato, fino a sabato 29 novembre, una serie di punti di controllo di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati. Di seguito le sedi e gli orari.

DISTRETTO DI TERNI E DI NARNI/AMELIA

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 16.30 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede dell’UIspettorato micologico di via Bramante a Terni, posto al piano terra negli uffici ex dogana;

sabato e giorni prefestivi, dalle ore 12.30 alle 13.30 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede dell’Ispettorato micologico di via Bramante a Terni;

dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 9 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre presso il nuovo mercato coperto di largo Manni a Terni, esclusivamente per rilascio della necessaria certificazione dei funghi freschi spontanei destinati al commercio.

DISTRETTO DI FOLIGNO

Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 12.30 alle 13.30 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede del Dipartimento prevenzione di via Fiamenga 55/A a Foligno.

DISTRETTO DI SPOLETO

Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle 9 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede del Dipartimento prevenzione di via San Carlo a Spoleto.

DISTRETTO DI ORVIETO

Dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 9.30 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede del Dipartimento prevenzione di via Postierla ad Orvieto.

DISTRETTO VALNERINA – NORCIA

Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 12 alle 13 fino al termine della stagione micologica del 29 novembre, presso la sede del Dipartimento prevenzione di Norcia, sita in via Del Lavoro 7 – zona industriale.

La Usl Umbria 2 ricorda che dal 1° settembre è attivo il servizio di pronta disponibilità micologica (dalle ore 20 alle 8 anche per i giorni prefestivi e festivi) per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni e dei presidi ospedalieri dell’azienda Usl Umbria 2 delle sedi di Narni/Amelia, Orvieto, Foligno, Spoleto e Norcia.