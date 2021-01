Raccordo, auto nella scarpata a Magione: ferito in codice rosso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Magione e Torricella.

Grave il ferito

Un’autovettura è finita fuori strada, sfondando il guardrail e finendo nella scarpata adiacente. Il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco – che lo hanno estratto dalle lamiere del mezzo – e affidato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale, dove è arrivato in codice rosso. Dalla centrale del 115 è giunta anche un’autogru per recuperare l’aurtovettura coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.