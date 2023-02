Radioterapia: nuovo acceleratore lineare per il ‘Santa Maria’. «Solo 67 strumenti del genere in Europa»

È stato inaugurato giovedì pomeriggio, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, il nuovo acceleratore lineare Halcyon che entra in funzione nel reparto di radioterapia oncologica. Presenti il direttore generale dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari, il direttore sanitario Pietro Manzi, il direttore amministrativo Maria Mariani, la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale alla salute Luca Coletto, il direttore regionale salute e welfare Massimo D’Angelo, il sindaco Leonardo Latini. Presenti anche Laura Pernazza (presidente della Provincia di Terni), Eleonora Pace (presidente della commissione regionale sanità), Enrico Melasecche (assessore regionale alle infrastrutture), il dottor Alessandro Sanguinetti (Fondazione Carit), Vincenzo Talesa (direttore del dipartimento di medicina e chirurgia).

«Il nuovo acceleratore lineare Halcyon – spiega una nota dell’ospedale di Terni – rappresenta un fiore all’occhiello per il ‘Santa Maria’. In tutta Europa sono presenti soltanto 67 macchinari di questo genere. Si tratta di una apparecchiatura compatta e poco voluminosa che garantisce comfort e sicurezza per il paziente. Diversi i vantaggi con l’utilizzo di Halcyon: grazie a prestazioni più veloci, con lo stesso tempo a disposizione potranno essere erogati più campi di irradiazione; la tomografia computerizzata integrata è garantita in tutti i trattamenti, guidati dalle immagini. Inoltre l’acceleratore consentirà, per le sue caratteristiche peculiari, di ottimizzare i flussi di lavoro e di ridurre dei tempi di trattamento».

«Migliora la qualità delle prestazioni»

Cos il dg Casciari sul nuovo strumento a disposizione di medici e pazienti: «Sin da quando mi sono insediato al ‘Santa Maria’, insieme alla direzione, ci siamo dati l’obiettivo di migliorare le prestazioni dell’ospedale e di far crescere i numeri delle prestazioni. Ma abbiamo deciso di non puntare soltanto sulla quantità delle prestazioni, ma anche e soprattutto sulla qualità. Nell’ultima conferenza stampa che abbiamo tenuto, quella del 1° dicembre scorso, avevamo tracciato una linea che indicava come il trend che abbiamo intrapreso sia positivo rispetto ai numeri delle prestazioni. Questo nuovo macchinario oggi ci permette di innalzare ulteriormente anche lo standard qualitativo dei servizi offerti ai cittadini, riducendo tempi e ottimizzando risorse. Per questo dobbiamo ringraziare chi ha lavorato a questo progetto, medici, tecnici e istituzioni».

Le istituzioni: «Terni è importante»

Così la presidente Tesei: «L’ospedale di Terni diventa sempre più punto di riferimento e il nostro obiettivo, come Regione, e d’intesa ovviamente con le nostre aziende sanitarie, è quello di elevare sempre più la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. L’arrivo al ‘Santa Maria’ del nuovo acceleratore lineare va proprio in questa direzione: grazie a questo macchinario potremo innalzare gli standard di cura e anche l’azienda ospedaliera avrà vantaggi a livello di ottimizzazione del lavoro, arrivando a risparmi di tempo ed energie». Parole a cui fanno eco quelle dell’assessore regionale Coletto: «La sanità umbra non è ferma. Terni è sempre stato un polo attrattivo per le altre regioni, significa che c’è medicina di eccellenza. Stiamo lavorando per innalzare gli standard anche nel settore oncologico. Questo nuovo acceleratore è una eccellenza, ce ne sono 67 in tutta Europa. La radioterapia diventerà sempre più un centro attrattivo anche per i pazienti di altre regioni e per i cittadini umbri che non dovranno andare a curarsi fuori regione».

«Pochi strumenti del genere in Italia»

Infine Fabio Trippa, direttore della struttura complessa di radioterapia: «Con il nuovo acceleratore, il terzo in funzione al ‘Santa Maria’, il nostro centro potrà far fronte alle esigenze dei pazienti continuando a garantire una qualità tecnologica di alto livello. Si tratta di un macchinario come pochi ce ne sono a livello nazionale e questo è sicuramente un elemento di ulteriore orgoglio per la nostra azienda».

I numeri del reparto nel 2022 e il confronto con il 2021

Totale visite ambulatoriali 8.960 (+22%)

Totale visite ambulatoriali extraregionali 1177 (+7%)

Radioterapia stereotassica 4238 (+38%)

Brachiterapia primi sei mesi +20%

Volume attività specialistica ambulatoriale medio bassa specialità regionale +42%

Volume attività specialistica ambulatoriale specialità extraregionale +14%

Totale volume attività specialistica ambulatoriale +38%

Totale costi diretti -56%

VIDEO – PARLA IL PRIMARIO DELLA RADIOTERAPIA, FABIO TRIPPA

VIDEO – PARLA LA PRESIDENTE DELLA REGIONE DONATELLA TESEI