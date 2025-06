Un giovane è rimasto ferito nel primo pomeriggio di domenica, dopo essere scivolato in una delle cascate della Madonna dei Tre Fossi, ad Assisi (Perugia). Il ragazzo è stato soccorso dal Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e dai sanitari del 118 e, viste le caratteristiche impervie della zona, è stato raggiunto dall’elisoccorso Nibbio 01. Dopo le prime cure, è stato condotto all’ospedale di Perugia per le cure del caso. In aggiornamento

IL VIDEO DEI SOCCORSI