Rapina con spari, ritrovata l’auto

È stata ritrovata nel pomeriggio di giovedì nel piazzale del cimitero di Umbertide la Fiat Panda di colore beige usata dalla banda che mercoledì ha messo a segno una rapina da 20 mila euro al portavalori del centro commerciale La Fratta. Sul lunotto – riporta il Corriere dell’Umbria – era ancora visibile il foro provocato da uno dei colpi sparati dall’addetto alla sicurezza. A trovare l’automobile i carabinieri, che hanno raccolto una segnalazione. Evidentemente – come da piano spesso usato in questi casi – i malviventi hanno cambiato auto alla periferia della città, per poi dileguarsi.

Condividi questo articolo su