Rapina dal ‘cinese’ alla chiusura: portati via 10 mila euro

Tutto è durato pochi minuti: con una azione repentina due malviventi sono entrati in azione nell’orario di chiusura, in un negozio di prodotti tecnologici gestito da proprietari cinesi, in via Marconi, a Spoleto. Il fatto è accaduto sabato 14 novembre.

Indagini in corso

I rapinatori non erano armati. Ma stando alla denuncia del titolare hanno portato via un ingente bottino, quantificabile in circa 10 mila euro circa. Poi sono scappati via in auto. Sulle loro tracce i carabinieri della locale compagnia che stanno cercando di risalire ai responsabili anche attraverso le telecamere della zona.